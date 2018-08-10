У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Бойовики на Донбасі за добу 45 разів обстрілювали сили ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за 9 серпня 2018 року загинув один український військовий, ще двоє військових отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

За даними Міноборони, проросійські бойовики за добу 45 разів обстрілювали позиції українських військових, сили ООС відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення. Внаслідок активних бойових дій, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1992 року народження", - повідомив він, зазначивши, що поранених доставлено до військового госпіталя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що минулого тижня місія ОБСЕ зафіксувала 6,5 тисяч порушень припинення вогню на сході України.

Крім того, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг повідомляв, що минулого тижня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушень на 63%.