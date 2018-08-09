За неделю ОБСЕ зафиксировала 6,5 тыс. нарушений прекращения огня

На прошлой неделе ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений на 63%

На прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала 6 5000 нарушений прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

Хуг подчеркнул, что миссия зафиксировала четырехкратное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должны были отвести.

"На прошлой неделе ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений на 63%. В общем, миссией было зафиксировано более 6500 таких нарушений. Миссия отметила четырехкратное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно было быть отведенным", - отметил он.

Напомним, с начала года в результате конфликта на востоке Украины погиб 31 мирный житель, еще 137 гражданских были ранены.

В частности, на прошлой неделе ОБСЕ подтвердила, что трое гражданских пострадали в результате взрыва гранаты.

Как писало РБК-Украина, по сравнению с июнем 2018 года, в июле Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.