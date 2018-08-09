В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Вчера боевики 44 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 8 августа 2018 года, погиб один украинский военный, трое получили ранения, еще с одним военным потеряна связь. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, на Донбассе вчера боевики 44 раза обстреливали украинские позиции. В частности, боевики выпустили по украинским военным 10 мин. Украинские военные 15 раз открывали огонь в ответ.

В результате боевых действий вчера на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены, а с одним военным потеряна связь, его поиски продолжаются. Также представитель Минобороны сообщил о ликвидации двух боевиков, еще четверо боевиков вчера были ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на оккупированном Донбассе в очередной раз произошел сбой в работе мобильной связи.

Отметим, вчера утром возле КПВВ "Марьинка" на Донбассе подорвался на взрывчатке пограничник, который выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.