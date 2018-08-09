На оккупированном Донбассе в очередной раз произошел сбой в работе мобильной связи

В компании выясняют причины сбоя в работе мобильного оператора

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в очередной раз произошел сбой в работе связи мобильного оператора Vodafone. Об этом РБК-Украина сообщила начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.

"Там были какие-то перебои в электроснабжении в Луганске. Мы сейчас пытаемся выяснить, в чем причина и возобновить связь", - сообщила Рубан.

О проблемах с мобильной связью пользователи соцсетей начали сообщать примерно в 6:30 сегодня, 9 августа.

Как сообщает "Остров", так называемое "министерство связи" в ОРДО утверждает, что связь украинского мобильного оператора отсутствует "из-за аварии на собственной телекоммуникационной сети Vodafone" на оккупированной части Луганской области.

Напомним, 20 июля на оккупированном Донбассе отсутствовала мобильная связь от Vodafone из-за прорыва оптоволоконной линии.

До этого последний раз мобильная связь в этих районах пропадала 9 июля тоже в связи с повреждением оптоволоконной линии.