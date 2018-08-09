У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Вчора бойовики 44 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 8 серпня 2018 року, загинув один український військовий, троє отримали поранення, ще з одним військовим втрачено зв’язок. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними Міноборони, на Донбасі вчора бойовики 44 рази обстрілювали українські позиції. Зокрема, бойовики випустили по українським військовим 10 мін. Українські військові 15 разів відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок бойових дій вчора на Донбасі загинув один військовий, ще трьох поранено, а з одним військовим втрачено зв’язок, його пошуки тривають. Також представник Міноборони повідомив про ліквідацію двох бойовиків, ще чотирьох бойовиків вчора було поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на окупованому Донбасі вкотре стався збій в роботі мобільного зв'язку.

Зазначимо, вчора вранці біля КПВВ "Мар’їнка" на Донбасі підірвався на вибухівці прикордонник, який виконував завдання з прикриття контрольного пункту.