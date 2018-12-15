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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 13:14
В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 декабря, на Донбассе ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 10 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные четыре раза открывали огонь в ответ.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава объединенных сил получил легкое ранение. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - сообщил Праута.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11 часов дня 15 декабря на Донбассе уже зафиксировано два обстрела - на Донецком направлении - вблизи Гнутово и Водяного. О потерях в рядах ООС не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области пророссийские боевики из минометов и другого оружия обстреляли жилой дом в Золотом-4.

Также сообщалось, что боевики на линии разграничения пытались взорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек Опубликованы последствия обстрелов боевиками домов на Донбассе
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