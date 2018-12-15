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У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 13:14
У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 10 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 грудня, на Донбасі поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 10 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Українські військові чотири рази відкривали вогонь у відповідь. 

"У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу об’єднаних сил зазнав легкого поранення. Наразі йому надається необхідна допомога в одному з військових мобільних госпіталів", - повідомив Праута.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 11 годину дня 15 грудня на Донбасі вже зафіксовано два обстріли - на Донецькому напрямку - поблизу Гнутового та Водяного. Про втрати у лавах ООС не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області проросійські бойовики з мінометів та іншої зброї обстріляли житловий будинок в Золотому-4.

Також повідомлялося, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас

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