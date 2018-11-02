В Минобороны подтвердили информацию об одном погибшем и 2 раненых на Донбассе военных

Иллюстративное фото (president.gov.uа)

Вчера на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 1 ноября 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 20 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"К сожалению, в течение прошлых суток, вследствие российской вооруженной агрессии на Донбассе и боевых действий получил ранение не совместимое с жизнью один украинский военный, 1994 года рождения", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны, еще двое украинских военных в ходе боевых действий получили ранения.

Также, по состоянию на утро 2 ноября на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз должны подключиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает опасным любое промедление в решении конфликта на Донбассе.