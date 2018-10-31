ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Беларуси считают опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе

Новости » Политика    31.10.2018 - 17:18
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что нельзя допустить, чтобы диалог между Украиной и РФ привел к еще большему конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом он заявил сегодня в ходе открытия встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Лукашенко ответил на вопрос председателя конференции Вольфганга Ишингера о том, что должно произойти, чтоб переговоры по обсуждению украинского вопроса принесли результат. Президент Беларуси заявил, что нельзя допустить, чтобы данный диалог между конфликтующими сторонами привел к еще большему конфликту.

Напомним, также сегодня Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. В частности, Лукашенко считает важным дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.

Ранее президент Беларуси заявил о готовности включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения.

Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей На Донбассе за неделю ОБСЕ зафиксировала 8300 нарушений режима тишины
Новости Украины Александр ЛукашенкоДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь