В Беларуси считают опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил, что нельзя допустить, чтобы диалог между Украиной и РФ привел к еще большему конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом он заявил сегодня в ходе открытия встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Лукашенко ответил на вопрос председателя конференции Вольфганга Ишингера о том, что должно произойти, чтоб переговоры по обсуждению украинского вопроса принесли результат. Президент Беларуси заявил, что нельзя допустить, чтобы данный диалог между конфликтующими сторонами привел к еще большему конфликту.

Напомним, также сегодня Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. В частности, Лукашенко считает важным дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.

Ранее президент Беларуси заявил о готовности включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения.