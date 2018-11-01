США и ЕС должны участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ишингер

Фото: Вольфганг Ішинґер (securityconference.de)

По его словам, расширение или изменение формата переговоров относительно Украины могли бы помочь в урегулировании ситуации

Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский союз (ЕС) должны подключиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Я убежден, что США должны быть за столом переговоров, и Евросоюз в целом должен быть представлен за столом переговоров", - заявил он.

Ишингер считает, что расширение или изменение формата переговоров относительно Украины могли бы помочь в урегулировании ситуации.

"Прогресс действительно произойдет, когда будет соответствующая политическая воля с обеих сторон", - подчеркнул председатель Мюнхенской безопасностной конференции, добавив также, что до окончания предвыборной кампании в Украине не стоит ожидать каких-то сдвигов.

Напомним, Франция и Германия выступили с совместным заявлением на открытом заседании Совета безопасности ООН, осудив подготовку боевиками так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса.

Отметим, Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.