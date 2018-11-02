У Міноборони підтвердили інформацію про одного загиблого та 2 поранених на Донбасі військових

Ілюстративне фото (president.gov.uа)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 1 листопада 2018 року, загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 20 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"На жаль, протягом минулої доби, внаслідок російської збройної агресії на Донбасі та бойових дій отримав поранення не сумісне з життям один український військовий, 1994 року народження", - повідомив він.

Крім того, за даними Міноборони, ще двоє українських військових в ході бойових дій отримали поранення.

Також, станом на ранок 2 листопада на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків - всі на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґа Ішинґера, Сполучені Штати Америки і Європейський союз мають підключитися до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Також повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає небезпечним будь-яке зволікання у вирішенні конфлікту на Донбасі.