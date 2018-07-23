В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Боевики вчера 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных

В зоне проведения операции ообъединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки 22 июля текущего года ранения получил один украинский военный. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, в Минобороны отметили, что боевики вчера 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

"Вследствие боевых действий один украинский защитник получил ранения", - сообщил Гуцуляк, отметив, что в настоящее время он госпитализирован, состояние здоровья военного удовлетворительное.

Также в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 23 июля на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Сейчас в рядах украинских войск потерь не зафиксировано.

Напомним, ранее об одном пострадавшем на Донбассе военном сообщали в штабе ООС.