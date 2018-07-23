На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Боевики за сутки 15 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) за минувшие сутки получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутового, Водяного и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Майорская и Широкино.

По данным разведки, двое боевиков получили ранения.

Напомним, на Донбассе по состоянию на 18:00 в воскресенье, 22 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.