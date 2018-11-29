В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 28 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в четырех случаях это были обстрелы с применением минометов.

"Вследствие боевых действий ни один украинский защитник не погиб, но двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Сейчас им оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 29 ноября на Донбассе уже зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков, боевых потерь в рядах украинских войск с начала суток нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области, 27 ноября 2018, боевики обстреляли КПВВ "Майорское" из стрелкового оружия разных калибров.

Также сообщалось, что по данным Human Rights Watch, люди преклонного возраста, которым необходимо пересекать линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская", сталкиваются со многими препятствиями, которые угрожают их здоровью и безопасности.