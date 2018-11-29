Пересечение КПВВ "Станица Луганская" опасно для людей пожилого возраста, - Human Rights Watch

Фото: разрушенный мост (flickr.com osce_smmu)

В частности, является опасным пересечение поврежденного моста

Люди преклонного возраста, которым необходимо пересекать линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская", сталкиваются со многими препятствиями, которые угрожают их здоровью и безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Human Rights Watch.

Как отмечается, "Станица Луганская" единственный доступный КПВВ в Луганской области.

Мост, который приходится пересекать людям, было сильно повреждено во время боевых действий: автомобили двигаться по нему не могут, а людям приходится пересекать пешком.

"Пересечение является опасным для всех, но может быть особенно тяжелым для людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста. Во время визитов туда представителей Human Rights Watch в марте, апреле и октябре 2018 года, сотрудники гуманитарных организаций неоднократно заявляли, что они видели, как люди падают на пандусах, включая людей преклонного возраста. Деревянные пандусы, не только опасно крутые, но и нестабильны и могут стать скользкими под дождем или снегом", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года исчезли или были похищенные до 4 тыс. человек.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, на территории области разыскивается 1 205 человек, из них найдено 633, судьба 572 остается неизвестной.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске.