У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 листопада 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків, у чотирьох випадках це були обстріли із застосуванням мінометів.

"Внаслідок бойових дій жоден український захисник не загинув, але двоє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення. Наразі їм надається невідкладна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 29 листопада на Донбасі вже зафіксовано два обстріли з боку проросійських бойовиків, бойових втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області, 27 листопада 2018, бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" зі стрілецької зброї різних калібрів.

Також повідомлялося, що за даними Human Rights Watch, люди похилого віку, яким необхідно перетинати лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська", стикаються з багатьма перешкодами, які загрожують їхньому здоров’ю та безпеці.