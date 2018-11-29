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На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Майорское"

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 05:21
На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Майорское"
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Обстрел происходил со стороны Горловки и велся оружием разных калибров

В Донецкой области, 27 ноября 2018, боевики, поддерживаемые РФ обстреляли КПВВ "Майорское" из стрелкового оружия разных калибров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что обстрел происходил со стороны Горловки стрелковым оружием разного калибра по пропускном пункту въезда/выезда.

"Факт обстрела сразу был зафиксирован очередной сменой украинских пограничников", - сообщают в СЦКК.

На следующий день, перед началом работы КПВВ "Майорское", пограничники в правой наружной стенке обнаружили сквозное отверстие, а также повреждения модуля паспортного контроля от попадания пули.

"Пробив внешнюю стенку, пуля застряла во внутренней перегородке модуля", - сообщили в СЦКК.

Избежать человеческих жертв и ранений удалось потому, что КПВВ не работает в ночное время суток. Данный факт был зафиксирован наблюдателями украинской стороны СЦКК.

 

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской. По данным отчета миссии ОБСЕ, 26 ноября беспилотники СММ в очередной раз зафиксировали в районе Станицы Луганской одну зенитную установку и четырех боевиков, которые находились неподалеку.

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