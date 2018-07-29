В Минобороны подтвердили информацию о двух погибших и двух раненых на Донбассе

За прошедшие сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 25 обстрелов боевиков

Во время боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 28 июля, двое военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и еще двое получили ранения. Об этом сообщил спикер пресс-центра ООС, полковник Дмитрий Гуцуляк в ходе брифинга.

Так, по его словам, всего за прошедшие сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 25 вражеских обстрелов, 23 из которых определены как прицельные.

В том числе противник несколько раз применял минометы калибра 82 мм, выпустив по нашим позициям 13 мин.

В результате боевых действий двое украинских военных погибли.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики с полуночи 29 июля совершили пять обстрелов позиций украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщалось, с начала суток потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 июля, боевики 25 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

Также в ООС сообщали, что 28 июля, в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе, погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.