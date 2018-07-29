Боевики с полуночи 5 раз обстреляли позиции ООС

С начала суток потерь среди украинских военных нет

Боевики с полуночи 29 июля совершили пять обстрелов позиций украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута в ходе брифинга, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано пять прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

По его словам, на Луганском направлении с полуночи попали под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники Крымского.

В то же время, на Донецком направлении боевики обстреляли из гранатометов позиции подразделений Объединенных сил возле Опытного, из стрелкового оружия - защитников Павлополя.

"С начала суток потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 июля, боевики 25 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

Ранее, 28 июля, в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе, погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.