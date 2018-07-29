Бойовики на Донбасі за добу 25 разів обстріляли позиції ООС

Загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 липня, бойовики 25 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі тричі із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як повідомляло РБК-Україна, двоє українських військових загинуло, ще двох було поранено.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети", - повідомляють у ООС.

Крім цього, бойовики силами диверсійно-розвідувальної групи спробували захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське. Чотирьох бойовиків було знищено, ще шістьох поранено.

Упродовж поточної доби, 29 липня, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Опитного та Павлополя.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, 28 липня у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено.