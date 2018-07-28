На Донбасі за добу загинуло двоє українських військових, - ООС

Ще двох українських бійців поранено

Сьогодні, 28 липня, у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох поранено. Про це повідомляє прес-служба Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

"Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль та Лебединське”, - йдеться у повідомленні.

Також, вдень, використовуючи режим припинення вогню, ворог, силами диверсійно-розвідувальної групи у складі до 15 бойовиків, здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське.

"Але на перешкоді їхнім намірам стали військові, які виконували завдання на спостережному посту та прийняли бій з майже вчетверо переважаючим противником. Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи підрозділів на чолі з командиром роти", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у прес-службі, противник під щільним вогнем вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу ООС. У результаті чого 4 бойовика були вбиті, а 6 поранені.

“На жаль, в ході майже двохгодинного бою, ми втратили двох синів України та ще двох було поранено”, - зазначили у прес-службі, додавши, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, що у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 27 липня, бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі двічі із важкого озброєння.