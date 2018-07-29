У Міноборони підтвердили інформацію про двох загиблих і двох поранених на Донбасі

За минулу добу на лінії зіткнення було зафіксовано 25 обстрілів бойовиків

Під час бойових дій на Донбасі за минулу добу, 28 липня, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил (ООС) загинули і ще двоє отримали поранення. Про це повідомив речник прес-центру ООС, полковник Дмитро Гуцуляк в ході брифінгу.

Так, за його словами, всього за минулу добу на лінії зіткнення було зафіксовано 25 ворожих обстрілів, 23 з яких визначені як прицільні.

В тому числі противник кілька разів застосовував міномети калібру 82 мм, випустивши по наших позиціях 13 мін.

В результаті бойових дій двоє українських військових загинули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з півночі 29 липня здійснили п'ять обстрілів позицій українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомлялося, з початку доби втрат серед українських військових немає.

Крім того, раніше повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 28 липня, бойовики 25 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі тричі з важкого озброєння.

Також в ООС повідомляли, що 28 липня, в результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі, загинуло двоє українських військових, ще двоє були поранені.