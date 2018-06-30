Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минобороны подтвердили информацию о двух раненых военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 13:07
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Боевики 34 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие боевых действий двое наших защитников ранены", - сообщил он.

По информации Минобороны, за минувшие сутки боевики 34 обстреливали украинские позиции, украинские военнослужащие 18 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса. В частности, боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады".

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 28,2 тыс. человек На Донбассе в ходе боев возле Луганского ранен украинский военный, - ООС
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь