В Минобороны подтвердили информацию о двух раненых военных на Донбассе

Боевики 34 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Вследствие боевых действий двое наших защитников ранены", - сообщил он.

По информации Минобороны, за минувшие сутки боевики 34 обстреливали украинские позиции, украинские военнослужащие 18 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса. В частности, боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады".