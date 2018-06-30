У Міноборони підтвердили інформацію про двох поранених військових на Донбасі

Бойовики 34 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок бойових дій двох наших захисників поранено", - повідомив він.

За інформацією Міноборони, за минулу добу бойовики 34 обстрілювали українські позиції, українські військовослужбовці 18 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на території окупованого Донбасу. Зокрема, бойовики розміщують на окупованих територіях танки та "Гради".