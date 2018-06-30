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У Міноборони підтвердили інформацію про двох поранених військових на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 13:07
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Бойовики 34 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Внаслідок бойових дій двох наших захисників поранено", - повідомив він.

За інформацією Міноборони, за минулу добу бойовики 34 обстрілювали українські позиції, українські військовослужбовці 18 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на території окупованого Донбасу. Зокрема, бойовики розміщують на окупованих територіях танки та "Гради".

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 28,2 тис. осіб На Донбасі у ході боїв біля Луганського отримав поранений український військовий, - ООС
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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