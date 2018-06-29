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Интервью

Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на Донбассе, - СЦКК

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 13:29
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

В частности, боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады"

Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса. Об этом заявляет украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) со ссылкой на данные миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований Российской Федерации, нарушая минские договоренности продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Так, по информации миссии ОБСЕ, боевики разместили 12 РСЗО "Град" и 5 танков в районах оккупированных населенных пунктов в Луганской области. Кроме того, на территории области наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируваних гаубиц калибром 122 мм и 152 мм, 4 "Града", 3 самоходных гаубицы.

Также отмечается, что нарушая минские договоренности, боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на оккупированном Донбассе. В частности, наблюдатели обнаружили оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров неподалеку Золотого, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров в районе Ясиноватой.

Кроме того, сообщается, что в районе Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц техники (САУ, танки), а неподалеку Дебальцево - 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в частности "Грады" и танки; а в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергуливка - более 10 единиц САУ и несколько единиц танков различной модификации.

"Такие действия со стороны главарей оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение минских договоренностей", - отмечают в СЦКК.

 

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Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 29 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения.

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, СЦКК, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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