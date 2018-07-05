В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших военных на Донбассе

Боевики 19 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, пострадали 4 украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях", - сообщил он.

Так, в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки боевики совершили 19 обстрелов по позициям украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, которые воевали на Донбассе.

Отметим, в ходе заседания контактной группы по Донбассу в Минске стороны согласовали введение режима тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года, вместе с тем, боевики не придерживаются указанных договоренностей и продолжают обстреливать украинские позиции.