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У Сербії винесли декілька судових вироків щодо найманців, які воювали на Донбасі, - Клімкін

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:59
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін обговорив із колегами у Сербії питання сербських найманців, які воювали на Донбасі

У Сербії винесли декілька судових вироків щодо найманцям, які воювали на Донбасі. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Відверто і ґрунтовно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на боці держави-окупанта - Росії. Вже маємо декілька судових вироків тут, в Сербії, за що вдячний сербській стороні", - написав він.

Клімкін також додав, що у разі, якщо буде доведено, що вказані особи скоїли злочини проти людяності, ці справи повині бути розглянуті у Гаазі.

"Працюємо далі над тим, щоб виявити всіх найманців та їхню роль", - додав він.

Фото: публікація Павла Клімкіна у Facebook

Зазначимо, глава вітчизняного зовнішньополітичного відомства наразі перебуває із візитом у Сербії. У Сербії з робочим візитом також знаходиться і президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

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Теги публікації: Донбас, Павло Клімкін, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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