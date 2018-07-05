У Міноборони підтвердили інформацію про 4 постраждалих військових на Донбасі

Бойовики 19 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 липня 2018 року, постраджали 4 українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок бойових дій четверо наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня. Наразі вони отримують допомогу у медичних закладах", - повідомив він.

Так, у Міноборони повідомили, що за минулу добу бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сербії винесли декілька судових вироків щодо найманців, які воювали на Донбасі.

Зазначимо, у ході засідання контактної групи по Донбасу у Мінську сторони погодили введення режиму тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року, разом з тим, бойовики не дотримуються вказаних домовленостей та продовжують обстрілювати українські позиції.