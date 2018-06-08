В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших на Донбассе военных

Кроме того, за сутки на Донбассе был ликвидирован один боевик и двое ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 июня 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ранения получили четверо военнослужащих", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 37 раз обстреливали украинские позиции, украинские военнослужащие около 20 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечается, что за сутки на Донбассе был ликвидирован один боевик и двое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбасса в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекращена подача воды в Авдеевку.