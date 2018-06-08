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Інтерв'ю

В Міноборони підтвердили інформацію про 4 постраждалих на Донбасі військових

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:10
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Крім того, за добу на Донбасі було ліквідовано одного бойовика та двох поранено

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 червня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Минулої доби внаслідок бойових дій поранень зазнали четверо військовослужбовців", - повідомив він.

Як повідомили в Міноборони, за минулу добу бойовики 37 разів обстрілювали українські позиції, українські військовослужбовці близько 20 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначається, що за добу на Донбасі було ліквідовано одного бойовика та двох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасу у зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинено подачу води в Авдіївку.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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