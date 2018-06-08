В Міноборони підтвердили інформацію про 4 постраждалих на Донбасі військових

Крім того, за добу на Донбасі було ліквідовано одного бойовика та двох поранено

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 червня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Минулої доби внаслідок бойових дій поранень зазнали четверо військовослужбовців", - повідомив він.

Як повідомили в Міноборони, за минулу добу бойовики 37 разів обстрілювали українські позиції, українські військовослужбовці близько 20 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначається, що за добу на Донбасі було ліквідовано одного бойовика та двох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасу у зв'язку зі знеструмленням Донецької фільтрувальної станції (ДФС) припинено подачу води в Авдіївку.