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В Минобороны планируют увеличить денежное довольствие военных-срочников

Новости » Общество    09.01.2019 - 17:11
В Минобороны планируют увеличить денежное довольствие военных-срочников
Иллюстративное фото (flickr.com/Нацгвардія України)

В Минобороны планируют изменить систему выплат курсантам вузов

Министерство обороны Украины намерено увеличить денежное обеспечение военнослужащих срочной службы. Об этом  сообщил начальник управления организационного и социальных выплат департамента финансов ведомства Вячеслав Салахов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, приоритетом деятельности департамента "является создание условий, при которых размер денежного довольствия военнослужащего будет зависеть от качества и сложности их задач, и профессиональных качеств".

"Именно сейчас департаментом финансов совместно с Генеральным штабом, в соответствии с поручением министра обороны Украины, уже прорабатываются вопросы увеличения выплат за классную квалификацию; увеличения размеров денежного обеспечения военнослужащим срочной службы (в размере минимального прожиточного минимума и выше) и изменения системы выплаты денежного обеспечения курсантам из числа гражданской молодежи, а именно переход на систему выплаты денежного обеспечения, как военнослужащим по контракту", - подчеркнул Салахов.

Напомним, фонд денежного довольствия военнослужащих на 2019 год увеличен на 15,2 млрд гривен. Таким образом, в 2019 году выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 тысяч гривен в месяц, отметил представитель Минобороны.

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