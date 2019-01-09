У Міноборони планують збільшити грошове забезпечення військових-строковиків

Ілюстративне фото (flickr.com/Нацгвардія України)

У Міноборони планують змінити систему виплат курсантам внз

Міністерство оборони України має намір збільшити грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби. Про це повідомив начальник управління організаційного та соціальних виплат департаменту фінансів відомства В'ячеслав Салахов, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, пріоритетом діяльності департаменту є створення умов, при яких розмір грошового забезпечення військовослужбовця буде залежати від якості і складності їх завдань, і професійних якостей".

"Саме зараз Департаментом фінансів спільно з Генеральним штабом, відповідно до доручення Міністра оборони України, вже опрацьовуються питання щодо зміни механізму отримання (підтвердження) класності військовослужбовцями та збільшення виплат за класну кваліфікацію; збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби (в розмірі від мінімального прожиткового мінімуму і вище) та зміни системи виплати грошового забезпечення курсантам із числа цивільної молоді, а саме перехід на систему виплати грошового забезпечення, як військовослужбовцям за контрактом", - підкреслив Салахов.

Нагадаємо, фонд грошового забезпечення військовослужбовців на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд гривень. Таким чином, в 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби складає не менше 10 тисяч гривень на місяць, зазначив представник Міноборони.