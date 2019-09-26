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У Міноборони планують подати законопроект про військової поліції

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 19:11
У Міноборони планують подати законопроект про військової поліції
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Військова поліція буде протидіяти корупції в армії

Міністерство оборони України планує подати законопроект про створення військової поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, згідно із законопроектом, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.

"Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Є всі органи, які необхідні для закриття питання. Ми подаємо закон про військової поліції, сподіваємось, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма - її треба переписувати", - повідомив Загороднюк.

Військова поліція буде спрямована на аналіз технічних умов, тендерів, звітність, а також розслідувати конкретні справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Загороднюка, впровадження закону про військової поліції є одним з пріоритетних дії для реформування Міноборони.

Також повідомлялося, що в рамках реформування Міноборони планують повністю перебудувати Військово-морські сили. Пріоритетним при перебудові ВМС стане розвиток інфраструктури та особового складу.

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