У Міноборони планують подати законопроект про військової поліції

Військова поліція буде протидіяти корупції в армії
Міністерство оборони України планує подати законопроект про створення військової поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.
За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, згідно із законопроектом, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.
"Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Є всі органи, які необхідні для закриття питання. Ми подаємо закон про військової поліції, сподіваємось, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма - її треба переписувати", - повідомив Загороднюк.
Військова поліція буде спрямована на аналіз технічних умов, тендерів, звітність, а також розслідувати конкретні справи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Загороднюка, впровадження закону про військової поліції є одним з пріоритетних дії для реформування Міноборони.
Також повідомлялося, що в рамках реформування Міноборони планують повністю перебудувати Військово-морські сили. Пріоритетним при перебудові ВМС стане розвиток інфраструктури та особового складу.