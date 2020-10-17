Минобороны перечислило часть средств семьям погибших в катастрофе АН-26

Министерство обороны перевело первые выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих в катастрофе самолета АН-26 под Чугуевом. Родственникам выплатят 28 миллионов гривен на следующей неделе.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Ведомство перечислило более 28 миллионов Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины. На следующей неделе деньги отправят в военкоматы, а те - на счета получателей помощи.

Пока компенсацию получат родственники 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Решение о выплатах помощи семьям остальных погибших будет принято после завершения расследования авиакатастрофы.

Как писало РБК-Украина, семьям жертв катастрофы АН-26 должны выплатить компенсации в размере 1,57 млн гривен. Эти выплаты предусмотрены законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.