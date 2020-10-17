ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минобороны перечислило часть средств семьям погибших в катастрофе АН-26

Автор: Роман Тверденко

Министерство обороны перевело первые выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих в катастрофе самолета АН-26 под Чугуевом. Родственникам выплатят 28 миллионов гривен на следующей неделе.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Ведомство перечислило более 28 миллионов Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины. На следующей неделе деньги отправят в военкоматы, а те - на счета получателей помощи.

Пока компенсацию получат родственники 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Решение о выплатах помощи семьям остальных погибших будет принято после завершения расследования авиакатастрофы.

Как писало РБК-Украина, семьям жертв катастрофы АН-26 должны выплатить компенсации в размере 1,57 млн гривен. Эти выплаты предусмотрены законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АН-26