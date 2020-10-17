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Міноборони перерахувало частину коштів сім'ям загиблих у катастрофі АН-26

Автор: Роман Тверденко

Міністерство оборони перевело перші виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців у катастрофі літака АН-26 під Чугуєвом. Родичам виплатять 28 мільйонів гривень на наступному тижні.

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Про це повідомляє сайт Міноборони.

Відомство перерахувало понад 28 мільйонів Сухопутним військам Збройних сил України. Наступного тижня гроші відправлять у військкомати, а ті - на рахунки одержувачів допомоги.

Поки компенсацію отримають родичі 19 курсантів Харківського університету повітряних сил. Рішення про виплату допомоги сім'ям решти загиблих буде прийнято після завершення розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляло РБК-Україна, сім'ям жертв катастрофи АН-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

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