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В Минобороны назвали задачи украинских военных на юге

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия пытается подтянуть дополнительные резервы в Херсонской области. Украинские бойцы поражают технику, склады и опорные пункты врага, чтобы ослабить его наступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальницы координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталии Гуменюк.

"Недооценивать его (врага, - ред.) нельзя. Те резервы, которые они пытаются подтянуть, они достаточно существенны, чтобы иметь силы их поразить, но наши усилия все же имеют успех, пораженные ЗРК накануне, склады боеприпасов, опорные пункты и командные пункты - это существенное влияние на дальнейшее развитие их ситуации. Наша задача сейчас - их ослабить, чтобы они не имели тех сил, которыми пытаются двинуться вперед", - заявила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные недавно нанесли удар по составу оккупантов в Бериславском районе Херсонской области. Также вражеские склады детонировали в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

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