ВСУ на юге уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов
Украинские военные разбили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию “Имбирь”, автоматический миномет 82-го калибра "Василек", а также девять автомобилей.
Напомним, ранее стало известно, что в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагают, что оккупанты настроены атаковать.
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