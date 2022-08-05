ВСУ на юге уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов

Фото: украинские военные уничтожили три склада и четыре комплекса С-300 (Getty Images)

Украинские военные разбили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области. Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию ​​“Имбирь”, автоматический миномет 82-го калибра "Василек", а также девять автомобилей.