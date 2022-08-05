ВСУ взорвали российские склады с боеприпасами в двух областях
Фото: ВСУ подорвали российские склады с боеприпасами в двух областях (wiktionary.org.yumacool)
В четверг, 5 августа, взлетели на воздух еще два склада с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегическое командование ВСУ.
На этот раз снаряды на складах оккупантов сдетонировали вблизи Токмака Запорожской области и в Бериславском районе Херсонской области.
Напомним, сегодня также в Новой Каховке прогремел мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.
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