Кулеба оценил риск участия армии Беларуси в войне против Украины
Риск участия беларусской армии в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB.
"До тех пор пока беларусская армия будет четко понимать, что Вооруженные силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. На сегодняшний день они это четко осознают", - заявил министр.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно.
Ранее Лукашенко также заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.
Кроме того, в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.