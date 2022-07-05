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У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну

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Вівторок 05 липня 2022 19:15
У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com/gannamaliar)
Автор: Іван Носальський

Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в інтерв'ю 24 каналу.

"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз в Білорусі нагнітається негативне ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо прогнозувати на 100 відсотків. Однак те, що їх навчання - це зазвичай прикриття для готовності - такі ознаки є", - заявила Маляр.

За її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб здійснювати психологічні атаки.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Білорусь поки не готується до наступу, а навчання біля кордону з Україною є плановими заходами.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, ризик участі білоруської армії у війні проти України зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території нашої країни.

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