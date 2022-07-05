У Міноборони оцінили загрозу вторгнення Білорусі в Україну

Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

"Ми розглядаємо всі можливі сценарії, в тому числі загрозу з Білорусі...Зараз в Білорусі нагнітається негативне ставлення до України. Це може бути маркером того, що вони знаходяться в стані готовності, як одного зі сценаріїв. Але ми не можемо прогнозувати на 100 відсотків. Однак те, що їх навчання - це зазвичай прикриття для готовності - такі ознаки є", - заявила Маляр.

За її словами, не виключається, що ворог може такими діями навмисно нагнітати ситуацію, щоб здійснювати психологічні атаки.