Минобороны опровергло причастность к "шпионке", задержанной в Севастополе

В Министерстве обороны Украины отрицают причастность к задержанной в оккупированном Севастополе женщине, которая якобы шпионила на пользу украинской разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как утверждают в Главном управлении разведки, украинское оборонное ведомство не имеет "никакого отношения" к так называемой "шпионке", которую в Севастополе задержала российская Федеральная служба безопасности. В ГУР назвали инцидент очередной российской провокацией.

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которая якобы "шпионила в пользу Украины". Российские силовики заявили, что женщина была "завербована спецслужбами Украины для сбора секретных сведений военного характера".

Накануне российская ФСБ задержала военнослужащего ВС РФ, который якобы собирал для украинской разведки секретные сведения военного характера. Российского военного задержали в Ростовской области, в отношении него было открыто уголовное производство за нарушение ст. 275 УК России - государственная измена.