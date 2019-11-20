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ФСБ задержала военного РФ за шпионаж в пользу Украины

Новости » Общество     20.11.2019 - 17:23
ФСБ задержала военного РФ за шпионаж в пользу Украины
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Военнослужащего задержали по подозрению в сборе секретных военных данных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что военного, который собирал для Украины секретные сведения военного характера, задержали в Ростовской области.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа. По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по нарушению ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Напомним, РБК-Украина писало, что военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного ФСБ крымчанина, который планировал распространение материалов о якобы низком моральном состоянии ВСУ.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки, в РФ в начале ноября уволили начальника разведцентра из-за провалов в вербовке украинцев. Сообщалось, что был уволен начальник разведцентра Петр Каменщиков, который возглавлял свое подразделение с 2012 года и занимался вербовкой украинских граждан.

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