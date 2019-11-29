В РФ заявили о задержании россиянки за "шпионаж в пользу Украины"

В РФ заявили, что она была якобы завербована
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании в Севастополе россиянки, "завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.
В РФ заявили, что россиянка была завербована якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - говорится в сообщении.
Ранее ФСБ заявиляло о задержании российского военнослужащего по подозрению в "шпионаже в пользу Украины".
Напомним, начальника российского разведывательного центра в Краснодарском крае, который обеспечивал информацией боевиков на Донбассе и участвовал в аннексии Крыма и вербовал украинский, уволили из-за ряда служебных провалов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ФСБ РФ вербует украинцев во время посещения Крыма. Для привлечения применяются методы шантажа, давления и создание искусственных компрометирующих ситуаций.