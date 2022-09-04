В Минобороны опровергли очередной фейк о воинском учете женщин

Она отметила, что Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольной постановки на воинский учет женщин.

Маляр подчеркивает, что постановка женщин на воинский учет установлена законом, поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно, так как это полномочия Рады. Если же будут приняты изменения - оборонные ведомства их выполнят.

Она добавила, что на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности.

"Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - добавила Маляр.

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