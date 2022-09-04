В Минобороны опровергли очередной фейк о воинском учете женщин

Постановка женщин на воинский учет будет осуществляться добровольно. Информация о необходимости постановки на учет женщин определенных специальностей не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Facebook.
Она отметила, что Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольной постановки на воинский учет женщин.
Маляр подчеркивает, что постановка женщин на воинский учет установлена законом, поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно, так как это полномочия Рады. Если же будут приняты изменения - оборонные ведомства их выполнят.
Она добавила, что на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.
Поэтому, в случае принятия изменений в закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности.
"Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на воинский учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - добавила Маляр.
В октябре 2022 года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.
К перечню из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, Пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на воинский учет в добровольном порядке.
Обязательность постановки женщин на воинский учет определен законом и именно этот аспект в документе предложило изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.
Более подробно о вопросах постановки женщин на воинский учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".
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