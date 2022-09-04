У Міноборони спростували черговий фейк про військовий облік жінок

Вона зазначила, що Міноборони розробило і передало до Верховної ради пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільної постановки на військовий облік жінок.

Маляр підкреслює, що постановка жінок на військовий облік встановлена законом, тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно, адже це повноваження Ради. Якщо ж будуть прийняті зміни - оборонні відомства їх виконають.

Вона додала, що на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте у ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

"Ще раз нагадую - йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - додала Маляр.

Передісторія