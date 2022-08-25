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В Минобороны опровергли фейк о выплатах родственникам погибших военных

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Украина, Четверг 25 августа 2022 21:37
В Минобороны опровергли фейк о выплатах родственникам погибших военных Фото: В Минобороны опровергли фейк о выплатах родственникам погибших военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Единовременная выплата родственникам погибших военнослужащих Украины сохраняется в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр пояснила, что на днях в СМИ начала распространяться информация о якобы принятом законе в Украине, который отменяет выплаты родственникам погибших украинских военных.

"Зрады нет. Обидно, что эти фейки о якобы отмене выплаты 15 миллионов гривен семьям павших героев распространяют свои", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны пояснила, что все выплаты сохраняются, согласно решению правительства от 28 февраля. По ее словам, все семьи получат предусмотренные выплаты, часть из них уже успела их получить. Отдельные положения были закреплены законом, а также был четко определен круг лиц, который может получить такие выплаты.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал сколько украинских военных погибло в войне с РФ.

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