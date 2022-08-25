В Міноборони спростували фейк про виплати родичам загиблих військових
Одноразова виплата родичам загиблих військовослужбовців України зберігається у розмірі 15 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.
Маляр пояснила, що днями у ЗМІ почала ширитись інформація про нібито ухвалений закон в Україні, який скасовує виплати родичам загиблих українських військових.
"Зради немає. Прикро, що ці фейки про ніби то скасування виплати 15 мільйонів гривень родинам полеглих героїв поширюють свої", - йдеться у повідомленні.
Заступниця міністра оборони пояснила, що всі виплати зберігаються, відповідно до рішення уряду від 28 лютого. За її словами, всі родини отримають передбачені виплати, частина з них вже встигла їх отримати. Окремі положення були закріплені законом, а також було чітко визначено коло осіб, яке може отримати такі виплати.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ.
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