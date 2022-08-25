ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Міноборони спростували фейк про виплати родичам загиблих військових

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 серпня 2022 21:37
В Міноборони спростували фейк про виплати родичам загиблих військових Фото: В Міноборони спростували фейк про виплати родичам загиблих військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Одноразова виплата родичам загиблих військовослужбовців України зберігається у розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Маляр пояснила, що днями у ЗМІ почала ширитись інформація про нібито ухвалений закон в Україні, який скасовує виплати родичам загиблих українських військових.

"Зради немає. Прикро, що ці фейки про ніби то скасування виплати 15 мільйонів гривень родинам полеглих героїв поширюють свої", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони пояснила, що всі виплати зберігаються, відповідно до рішення уряду від 28 лютого. За її словами, всі родини отримають передбачені виплати, частина з них вже встигла їх отримати. Окремі положення були закріплені законом, а також було чітко визначено коло осіб, яке може отримати такі виплати.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки українських військових загинуло у війні з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна в Україні
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження