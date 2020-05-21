В Минобороны определили сроки вступления в военные вузы

В Украине была перенесена вступительная кампания в высшие учебные заведения из-за пандемии. В Министерстве обороны сообщили, что вступительные испытания и конкурсный отбор в военные вузы пройдут с 1 до 18 августа.

Об этом сообщает АрмияInform.

Сообщается, что вступительные испытания и конкурсный отбор на соискание степени высшего образования "бакалавр" и профессиональной перед высшим образованием "профессиональный младший бакалавр" запланировано провести с 1 по 18 августа 2020 года.

Представление личных дел поступающих непосредственно в приемные комиссии продлится до 1 августа текущего года.

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины должно обеспечить проведение медицинских осмотров абитуриентов, другие доконкурсных медицинские процедуры до начала вступительных испытаний в военных комиссариатах, а с 1 августа 2020 - непосредственно в учебных заведениях.

Напомним, ранее Министерство образования обнародовало даты проведения основной и дополнительной сессий Внешнего независимого оценивания. Так, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, а дополнительная - с 23 июля по 11 августа.

Кроме того, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.