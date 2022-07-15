В Минобороны объяснили, как будет работать ленд-лиз для Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время телемарафона.

"Мы от ленд-лиза ожидаем очень положительного эффекта, поскольку мы сами будем выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нам нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно, будет определять Генеральный штаб", - заявил спикер Минобороны.

Сегодня же, как отметил Мотузяник, нашим бойцам необходима дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику врага.