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В Минобороны объяснили, как будет работать ленд-лиз для Украины

Фото: Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина ожидает положительного эффекта от программы ленд-лиза. Генеральный штаб самостоятельно будет выбирать необходимое ВСУ вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время телемарафона.

"Мы от ленд-лиза ожидаем очень положительного эффекта, поскольку мы сами будем выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нам нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно, будет определять Генеральный штаб", - заявил спикер Минобороны.

Сегодня же, как отметил Мотузяник, нашим бойцам необходима дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику врага.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден еще в начале мая подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

Также недавно Белый дом объяснял каким образом планируют использовать программу.

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