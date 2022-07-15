В Міноборони пояснили, як працюватиме ленд-ліз для України

Україна очікує позитивного ефекту від програми ленд-лізу. Генеральний штаб самостійно обиратиме необхідне ЗСУ озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час телемарафону.
"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна, визначатиме Генеральний штаб", - заявив спікер Міноборони.
Сьогодні ж, як відзначив Мотузяник, нашим бійцям необхідна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику ворога.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден ще на початку травня підписав закон про введення ленд-лізу для України.
Також нещодавно Білий дім пояснював яким чином планують використати програму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.