В Міноборони пояснили, як працюватиме ленд-ліз для України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час телемарафону.

"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна, визначатиме Генеральний штаб", - заявив спікер Міноборони.

Сьогодні ж, як відзначив Мотузяник, нашим бійцям необхідна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику ворога.