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В Міноборони пояснили, як працюватиме ленд-ліз для України

Фото: Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна очікує позитивного ефекту від програми ленд-лізу. Генеральний штаб самостійно обиратиме необхідне ЗСУ озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час телемарафону.

"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна, визначатиме Генеральний штаб", - заявив спікер Міноборони.

Сьогодні ж, як відзначив Мотузяник, нашим бійцям необхідна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден ще на початку травня підписав закон про введення ленд-лізу для України.

Також нещодавно Білий дім пояснював яким чином планують використати програму.

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